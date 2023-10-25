Генсек ООН пояснив скандальні слова про ХАМАС: Ізраїль відреагував ще жорсткіше

Антоніу Гутерреш зробив неоднозначну заяву про ХАМАС та Палестину, після чого Ізраїль став вимагати його відставки. Після цього генсек ООН пояснив свої слова, однак його відповідь не задовольнила єврейську державу.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він шокований неправильним тлумаченням своїх слів. Він відповів Ізраїлю на критику у свій бік.

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Що сказав Гутерреш

Генсек ООН заявив, що все нібито було навпаки.

Я шокований неправильним тлумаченням деяких моїх учорашніх заяв у Раді безпеки – ніби я виправдовував терористичні акти ХАМАС. Це неправильно. Усе було навпаки,

– сказав він.

За словами Гутерреша, він засудив дії ХАМАС. Генсек ООН назвав їх жахливими та безпрецедентними терористичними актами. Також він зауважив, що ніщо не може виправдати навмисні вбивства, поранення та викрадення цивільних осіб чи запуски ракет по цивільних.

Генсек ООН також сказав, що він говорив "про невдоволення палестинського народу". Водночас він зазначив, що це не може виправдати жахливі атаки ХАМАС,

Що відповів Ізраїль

Постійний представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан знову критично відреагував на слова Гутерреша. Він назвав поведінку генсека ганебною для ООН, бо той не взяв свої слова назад й не перепросив за них, та знову закликав його піти з цієї посади. Ізраїльський дипломат також звинуватив генсека ООН у спотворенні та збоченні реальності.

Будь-яка людина дуже добре розуміє, що означають його (Гутерреша – 24 Канал) слова: що вина за дії ХАМАС лежить на Ізраїлі. Або щонайменше це демонструє його розуміння бекграунду, який призвів до цього масового вбивства,

– зауважив Ердан.

Він наголосив, що генеральний секретар ООН, який не розуміє того, що вбивство безневинних людей ніколи не можна виправдовувати будь-яким бекграундом, не може обіймати таку посаду.

Що цьому передувало

У вівторок, 24 жовтня, Гутерреш під час виступу на Радбезі ООН сказав, що напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня відбувся "не на порожньому місці". Також генсек ООН заявив, що "палестинський народ протягом 56 років зазнавав задушливої окупації".

Після цього згаданий вище постпред Ізраїлю в ООН вперше закликав Гутерреша піти у відставку. Ердан заявив, що його шокували слова генсека ООН. Він наголосив, що людина з такою позицією не може обіймати цю посаду.

Як стало відомо пізніше, Ізраїль тепер відмовлятиме у візах представникам ООН. Представники єврейської держави пояснили таке рішення бажанням надати урок цій організації.