Іран грає на нервах: як Росія намагається вплинути на ситуацію на Близькому Сході

Після ліквідації високих чинів ХАМАС та "Хезболли" Іран звинуватив у цьому Ізраїль і оголосив, що завдасть удару помсти. Водночас до Тегерану прибув Сєргєй Шойгу, що може свідчити про підсилення військової співпраці між Росією та Іраном.

Військовий експерт та аналітик Ігаль Левін наголосив у розмові з 24 Каналом, що наразі на Близькому Сході склалася напружена ситуація, коли всі чекають, хто перший відреагує. Водночас Іран шукає спосіб, як вийти з неї з мінімальними втратами.

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Ніхто не хоче великої війни

В ізраїльській пресі повідомляється, що Росія нібито масово озброює Іран, коли той готується до помсти Ізраїлю. Йдеться, зокрема, про постачання систем радіоелектронної боротьби та ракет типу "Іскандер".

Москва та Тегеран, на думку Левіна, є союзниками, які підтримують одне одного і обмінюються зброєю. Також відомо, що "вагнерівці" проводили тренування бійців "Хезболли".

Відповідно не має бути сумніву в тому, що Росія є ворожою для Ізраїля державою, що допомагає режимам, які намагаються його ліквідувати,

– підкреслив військовий експерт.

Також він зауважив, що Іран блефує та грає на нервах.

Однак важливо розуміти, що ніхто на Близькому Сході не хоче великої війни. Тому Іран розмірковує, як би відповісти Ізраїлю, щоб це не перетворилось на масштабну регіональну війну. Тегеран усвідомлює, що вона буде для нього також дуже болісною,

– відзначив Ігаль Левін.

Нагадаємо, що чергове загострення ситуації на Близькому Сході відбулось на тлі ліквідації 31 липня лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані та 30 липня, в Бейруті, – командира "Хезболли" Фуада Шукра. Після цього Іран пригрозив Ізраїлю жорсткою відповіддю.