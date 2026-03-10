Поліція встановила особу нападника на військових ТЦК на Прикарпатті: він подав заяву про побиття

Правоохоронці знайшли чоловіка, який з ножем напав на двох військовослужбовців ТЦК на Прикарпатті. Ним виявився житель селища Брошнів-Осада 1989 року народження.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Що відомо про чоловіка, який напав на військових ТЦК?

За даними поліції, чоловік, який травмував ножем військовослужбовців ТЦК, виявився мешканцем селища Брошнів-Осада, де, власне, відбувся інцидент. Правоохоронці знайшли його за місцем проживання.

Чоловік повідомив поліції, що саме військові ТЦК наздогнали його на вулиці й завдали тілесних ушкоджень. Відповідну заяву він також вже подав до поліції.

Нагадаємо, напередодні під час мобілізаційних заходів чоловік поранив двох військових ТЦК: одного у шию, іншого у руку та плече, після чого втік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження та наразі з'ясовують усі обставини інциденту.

Важливо! Напад на військових під час виконання службових обов'язків крається позбавленням волі від 5 до 12 років залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину.

Які деталі інциденту наразі відомі?