Конфлікт між прикордонниками та жінкою на Закарпатті: в прикордонному загоні відреагували

У селі Нижня Апша, Закарпатська область, сталася сутичка між жінкою та прикордонниками. Жінка намагалася уникнути перевірки на блокпості, що призвело до конфлікту.

Військовослужбовці змушені були затримати порушницю. Жінка поводилася грубо та використовувала нецензурну лексику.

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Що відомо про конфлікт між працівниками ДПСУ та жінкою на Закарпатті

У селі Нижня Апша в Закарпатській області стався конфлікт між жінкою та працівниками ДПСУ. Інцидент трапився, коли жінка, повертаючись разом з родичами з відпочинку, вирішила не ставати в чергу на блокпості, аргументуючи це тим, що дитині в машині було погано.

Попри вимоги працівників ДПСУ стати в чергу, вона вирушила по своїм справам, уникаючи перевірки.

Конфлікт між жінкою та прикордонниками: дивіться відео

Прикордонники переслідували та зупинили її автомобіль. Під час затримання виник конфлікт, який було зафіксовано на відео.

Поспілкувавшись з іншими свідками даної ситуації можу сказати, що ситуація не в повній мірі відповідає тому, що в соціальних мережах написала пані Ольга,

– зазначив журналіст.

Як на інцидент відреагували у Мукачівському прикордонному загоні

Згодом на інцидент відреагували у Мукачівському прикордонному загоні. Там повідомили, що жінка поводила себе грубо та зверхньо, використовуючи нецензурну лексику, а також ледь не збивши 19-річну прикордонницю, втекла з місця події на високій швидкості.

Після переслідування прикордонники затримали жінку, попри її опір. Її доставили до прикордонного підрозділу, де склали протокол про адміністративне правопорушення.