Конфлікт може бути вичерпано: Косово відклало на 30 днів рішення щодо сербських номерних знаків

Уряд Косово вирішив відкласти рішення щодо сербських номерних знаків і документів. Причиню стало напруження, яке виникло в країні через протести сербів.

Протестувальники блокували дороги до кордону із Сербією. Там навіть чули постріли.

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Ввечері 31 липня американський посол Джефф Ховеньєр зустрівся з президенткою Косова Вьосою Османі та прем'єр-міністром Альбіном Курті. Він попросив уряд країни відкласти імплементацію рішень про перереєстрацію автомобілів із сербськими номерними знаками та документів.

Рішення повинне було набути чинності вже 1 серпня. Однак після цієї зустрічі уряд Косово заявив, що відкладає його на 30 днів.

Уряд Косова зобов'язується відкласти виконання двох рішень від 29 червня 2022 року до 1 вересня 2022 року, з того моменту, як у понеділок, 1 серпня 2022 року, буде знято всі барикади та встановлено повну свободу руху по всіх дорогах на півночі Косова,

– повідомило посольство США в Косово.

У своїй заяві уряд Косово рішуче засудив блокаду доріг на півночі країни та стрілянину, яка там відбулася.

"Це тенденція до дестабілізації Косово та загрози миру та безпеці наших громадян і країни. У другій половині дня та ввечері відбулися численні акти агресії, які були спровоковані та підготовлені офіційним Белградом", – мовиться в заяві.

Османі, Курті та його заступники також раніше спілкувалися з міжнародними американськими та європейськими партнерами. Уряд Косово подякував американському послу "за його відданість і внесок".

Своєю чергою, президент Сербії Александар Вучич також подякував за посередництво представникам американського посольства та високому представнику Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепу Боррелю.

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