Чергове загострення у Нагірному Карабаху: у чому суть конфлікту, де Карабах на карті

У середу, 19 вересня, розпочався новий виток конфлікту в Нагірному Карабаху. Міноборони Азербайджану оголосило, що розпочинає "антитерористичні заходи" в регіоні.

Нагірний Карабах – це міжнародно визнана територія Азербайджану. Утім, там живуть переважно вірмени, тож Вірменія створила в Нагірному Карабаху "незалежну республіку", яку називає Арцах.

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Історія конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Причина конфлікту на цій території сягає корінням часів СРСР. У 1920-х роках Нагірний Карабах включили до складу Азербайджанської РСР як автономію, оскільки там жило дуже багато вірмен – 94%. Територія отримала назву Нагірно-Карабаська автономна область.

Із плином часу вірмен поменшало до 76 %, а азербайджанців значно побільшало: спершу їх було 5%, а стало 23%.

1988 року між Азербайджаном і Вірменією розпочався конфлікт через Нагірний Карабах. Того року Нагірно-Карабаська автономна область заявила, що виходить із Азербайджанської РСР і долучається до складу Вірменської РСР. Напруга в регіоні призвела до сплеску насильства.

1991 року провели референдум, на якому 99,89% виборців підтримали незалежність Нагірного Карабаху. Почалась війна, яка тривала і після розпаду СРСР, аж до 1994 року. Тоді перемогли вірмени, утворивши невизнану Нагірно-Карабаську Республіку. У столиці Киргизстану Бішкеку підписали угоду "Про незастосування зброї".

Бойові дії поновилися у вересні 2020 року, причому тоді використали важке озброєння. Цього разу вірмени зазнали поразки і були змушені підписати угоду, відповідно до якої Нагірний Карабах визнали територією Азербайджану. У Вірменії відбулися протести і люди закликали прем'єра Пашиняна піти у відставку.

Останні повідомлення про сутички в регіоні були 3 серпня 2023 року, коли азербайджанці взяли під контроль декілька важливих висот у Нагірному Карабаху. Як вказали в Міноборони Азербайджану, таким чином вони відповіли на дії противника. Тоді азербайджанські сили обстріляли з позицій миротворчого контингенту Росії, загинув один військовослужбовець.

Де розташований регіон: показуємо Нагірний Карабах на карті

До чого тут Росія

Держава-терорист не оминає можливості скористатися напруженістю в регіоні. У Карабаському конфлікті Росія підтримує переважно Вірменію, а Азербайджан користується підтримкою Туреччини. Росія не тільки постачала зброю в Карабах, але й мала зиск: відповідно до угоди, в Нагірний Карабах мали увійти російські миротворці – дві тисячі солдатів на 5 років. Це означає постійну військову присутність росіян у регіоні.

У матеріалі DW ішлося, що до підписання угоди ситуація в Нагірному Карабаху була єдиним замороженим конфліктом на території пострадянських держав, де не були представлені російські війська.

Утім, росіяни не були надійним союзником: Пашинян скаржився, що вони не виконують свої обов'язки. "Миротворці" мали забезпечити безперешкодний проїзд Лачинським коридором, який з'єднує Вірменію та Нагірний Карабах, але не робили цього. 11 липня 2023 року Азербайджан тимчасово закрив коридор, звинувативши вірменське відділення Червоного Хреста в контрабанді.

Росіяни постійно використовують ситуацію в Нагірному Карабаху для пропаганди. Наприклад, сумнозвісна Марґаріта Симоньян, яка має вірменське коріння, сьогодні написала, що Пашинян – Іуда, а вірмени самі здали свої святині. Таким чином вона натякнула на те, що остання угода щодо Нагірного Карабаху була невигідною для Вірменії.

На ранок 19 вересня розстановка сил мала такий вигляд:

Яка ситуація в Нагірному Карабаху зараз

Міноборони Азербайджану заявило, що "в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру". Причина –систематичні обстріли азербайджанців із регіону. Азербайджан також оголосив про закриття повітряного простору для Вірменії. Країна пообіцяла вражати тільки легітимні військові об'єкти.

У регіоні лунала повітряна тривога, були вибухи, зокрема у Степанакерті, столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, зник мобільний зв'язок. Мережею почали ширитися кадри знищення посту вірменських військових і станції РЕБ.

З'явилися повідомлення про те, що російські миротворці втекли. Міноборони Азербайджану вказало, що перебування росіян у регіоні – тимчасове, і назвало території своїми. Марія Захарова сказала, що слід "виконати домовленості та не провокувати ситуацію".

Азербайджан вимагає повного виведення військових Вірменії із Карабаху та розпуску режиму в Степанакерті. Вірмени ж говорять, що їхніх збройних сил там нема.

Пашинян закликав "російських миротворців" вжити заходів, щоб припинити "агресію". Туреччина висловила підтримку Азербайджану.

Читайте великий матеріал 24 Каналу стосовно конфлікту в Нагірному Карабаху. Він постійно оновлюється, туди ми додаємо відео і все, що відомо про ситуацію на цей момент.