"Якби я була Гітлером": у Німеччині фанатка Росії ображала українок у метро

У німецькому Гамбурзі спалахнув конфлікт у громадському транспорті через ксенофобські образи на адресу україномовних пасажирок. Жінка закликала українок негайно залишити Німеччину, демонструючи прихильність до росіян та згадуючи Гітлера.

Про це повідомляють у соцмережах.

Що відомо про інцидент?

Конфлікт виник на станції Rauhes Haus гамбурзької системи U-Bahn, що розташована в районі Hamm. На розповсюджених кадрах видно, як пасажирка у брутальній формі вимагає від україномовних дівчат повернутися на батьківщину.

Нічого страшного, нічого вам не зробимо. Давайте, забирайте валізи й ідіть додому, на Україну,

– вигукувала пасажирка.

Суперечка швидко вийшла за межі побутового конфлікту та перейшла у площину обговорення національних й історичних питань. У відповідь на запитання співрозмовника щодо її ставлення до громадян Росії, жінка відкрито висловила їм свою підтримку.

"Звичайно", – відповіла жінка на запитання про прихильність до росіян, назвавши їх "нормальним народом".

Під час подальшої перепалки вона продовжувала вживати нецензурну лексику на адресу українців. У певний момент суперечки з її вуст також пролунала фраза польською мовою, що перекладається як "Якби я була Гітлером…".

Обережно нецензурна лексика! У німецькому метро жінка ображала українок: дивіться відео

У мережі жінку називають полькою, однак офіційного підтвердження її особи, походження чи громадянства наразі немає. Також із запису неможливо встановити, чи перебувала пасажирка у стані сп'яніння.

Поліція Гамбурга наразі публічно не коментувала цей випадок. Юридичну оцінку висловлюванням та наявності дій із ознаками правопорушення мають надати правоохоронні органи Німеччини.

Нагадаємо, у Польщі продовжують зростати антиукраїнські настрої. Зокрема, збільшилась кількість випадків із застосуванням фізичної сили.

Нещодавно у польському Радомі восьмеро людей напали на трьох 20-річних українців після конфлікту через Волинську трагедію. Ініціатором побиття, за даними прокуратури, став 34-річний чоловік, який був напідпитку та привернув увагу перехожих до національності хлопців. Постраждалі отримали травми голови й обличчя. Підозрюваному загрожує до 5 років ув'язнення, інших учасників нападу розшукує поліція.

Раніше, у польському Бидгощі двоє дорослих напали на 14-річну дівчину та 12-річного хлопчика через те, що діти спілкувалися українською. Нападники ображали й погрожували їм, викрутили руку дівчинці, а хлопцю завдали подряпин уламками зламаного іграшкового дрона. Діти фізично не постраждали серйозно, однак пережили сильний стрес. Нападників затримали.