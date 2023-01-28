Зчепилися жаба з гадюкою: Прігожин заговорив про похорон Гіркіна, а той перелякався "пакета"

Режим Владіміра Путіна доживає останні дні. На фоні цього терористи Євгеній Прігожин й Ігор Гіркін продовжують гризтися між собою. Цим вони демонструють як виглядає крилатий вислів про жабу та гадюку у реальному житті.

Кількість ліквідованих вагнерців зростає щодня. Водночас Прігожину, схоже, найбільше хочеться побачити у пакеті терориста Гіркіна. Їхню гризню на фоні колосальних втрат Росії можна схарактеризувати як "ігри пакетів". Деталі поширюють росЗМІ, інформує 24 канал.

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ПВК "Вагнера" у США вже визнали міжнародною злочинною організацією. Тим часом Гіркін отримав довічне за збиття "Боїнга". Прігожин та Гіркін неодмінно зустрінуться: або на концерті у Кобзона, або в Гаазі. А поки – обмінюються погрозами та образами.

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Нещодавно Прігожин публічно запросив Гіркіна поповнити лави вагнерівців. Терорист запросив терориста на територію тимчасово окупованої території Луганської області. Там Гіркін у якості майбутнього "двохсотого" зміг би долучитися до одного зі "штурмових підрозділів".

Згодом Прігожин заявив, що з Гіркіним відбулася одна розмова. Деталей "кухар Путіна" не розкрив. Водночас, схоже, почув щось таке, від чого оскаженів ще більше, аніж зазвичай. Він заявив, що не сумнівався: Гіркін поведеться, як останнє сс**ло".

Прігожин пофантазував, як Гіркін прибуває на Луганщину. Там йому ставлять низку "незручних питань". Зокрема, навіть він туди приїхав.

"Навіщо ти, с**еня, здав Слов'янськ? Розкажи, як ти, погань, брав гроші в Ахметова, що втекти з нього. Розкажи, як ти кинув хлопців", – понесло Прігожина.

Згодом він розмріявся про похорон Гіркіна. Зокрема, пообіцяв закопати з почестями, якщо той "загине, як герой". Така щедрість "кухаря Путіна" просто "вражає". Можливо, знайдуть навіть не сміттєвий, а пакет з московського ЦУМ.

Гіркін перевзувся у повітрі

Гіркін у відповідь заявив, що вже дав вагнерівцям якусь "обіцянку". Водночас тепер все скасовується, оскільки Прігожин його образив та оббрехав. Терорист побідкався через "брудні образи" й заявив, що не може "служити" під керівництвом людини, яка звинуватила його у зраді Росії.

Запасаємося попкорном й робимо ставки, хто першим стане vip-гостем на концерті у Кобзона.

Питання Путіна – майже закрили

Тим часом посіпаки Гіркіна вже записують звернення до Прігожина. Зокрема, називають його "чм*м".

Олексій Данілов зауважив, що питання Владіміра Путіна у Росії – майже закрите. Окрім того, дехто вже знає прізвище наступника бункерного діда. Секретар РНБО наголосив, що українська влада має свої припущення, що далі відбуватиметься у країні-терористці. Водночас деталей наразі не розкривають.