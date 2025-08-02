Конфлікт громадян із ТЦК у Вінниці: у поліції відреагували на інцидент
- У Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовослужбовцями ТЦК через затримання чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.
- Близько 80 осіб, включаючи представників громадської організації, намагалися прорватися на територію, що призвело до втручання поліції для забезпечення громадського порядку.
У Вінниці вночі стався конфлікт між громадянами та представниками ТЦК. Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Вінниччини.
Дивіться також У Хмельницькій області засудили чоловіка за те, що він зламав ніс службовцю ТЦК
Що кажуть у поліції про конфлікт з ТЦК у Вінниці?
Правоохоронцями попередньо було встановлено, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.
Згодом за місцем тимчасового розміщення ТЦК прибула група людей, зокрема представники громадської організації. Вони вимагали відпустити чоловіка та вчинили конфлікт з військовослужбовцями.
До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта,
– йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.
Нагадаємо, у Вінниці в ніч на 2 серпня влаштували протест через невдоволення діями ТЦК. Протестувальники вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК та СП.