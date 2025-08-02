Конфлікт між цивільними та ТЦК у Вінниці кваліфікували як спробу захоплення державної або громадської будівлі. Правоохоронці вже затримали п'ятьох чоловіків, причетних до сутички.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Вінницької області.

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У Вінниці поліція затримала п'ятьох чоловіків

За даними поліції, в ніч на 2 серпня близько 80 людей, зокрема представники громадської організації, прибули до об'єкта ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, якого військові привезли через ухилення від служби.

Частина присутніх зламала ворота та проникла на територію ТЦК. Щоб зупинити сутичку та відтіснити натовп, правоохоронці застосували спецзасоби.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального комплексу України,

– повідомили в поліції.

П'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, яких підозрюють у причетності до злочину, вже затримали правоохоронці.

У поліції також закликали громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов'язків.

Нагадаємо, у Вінниці в ніч на 2 серпня містяни влаштували протест через невдоволення діями ТЦК. Протестувальники вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК та СП на території центрального стадіону "Локомотив".