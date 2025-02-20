США вперше від початку війни не підтримали антиросійську резолюцію ООН щодо України

США відмовилися бути співавторами проєкту резолюції ООН, приуроченої до триріччя від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це документ висловлює підтримку територіальній цілісності Києва та засуджує російську агресію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про зміну риторики США

Видання зазначає, що відмова долучитися до антиросійської резолюції є потенційно різкою зміною з боку найпотужнішого західного союзника України. Схоже, такий крок з боку Сполучених Штатів відображає розбіжності між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У попередні роки Сполучені Штати постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні,

– повідомило одне з джерел видання.

Водночас інший співрозмовник зазначає, що авторами резолюції є понад 50 країн. Крайній термін для підтримки резолюції залишається невідомим, тож, потенційно, Вашингтон все ще може передумати.

"Поки що ситуація така, що вони (США – 24 Канал) не підпишуть його", – каже одне з джерел. Співрозмовник додав, що тривають спроби отримати підтримку в інших країнах, включаючи Глобальний Південь.