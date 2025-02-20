США вперше від початку війни не підтримали антиросійську резолюцію ООН щодо України
- США вперше від початку війни не стали співавторами антиросійської резолюції ООН, що підтримує територіальну цілісність України.
- Цей крок може відображати розбіжності між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, хоча Вашингтон все ще може змінити своє рішення.
США відмовилися бути співавторами проєкту резолюції ООН, приуроченої до триріччя від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це документ висловлює підтримку територіальній цілісності Києва та засуджує російську агресію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відомо про зміну риторики США
Видання зазначає, що відмова долучитися до антиросійської резолюції є потенційно різкою зміною з боку найпотужнішого західного союзника України. Схоже, такий крок з боку Сполучених Штатів відображає розбіжності між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
У попередні роки Сполучені Штати постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні,
– повідомило одне з джерел видання.
Водночас інший співрозмовник зазначає, що авторами резолюції є понад 50 країн. Крайній термін для підтримки резолюції залишається невідомим, тож, потенційно, Вашингтон все ще може передумати.