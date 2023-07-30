Підготовка до зими, саміт миру і НАТО: Зеленський зібрав Конгрес місцевих та регіональних влад

Під керівництвом президента Володимира Зеленського 30 липня в Івано-Франківську відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Найпріоритетнішим стало питання підготовки до нового опалювального сезону на тлі загрози нового ракетного терору з ударами по енергетичних об'єктах.

На Конгресі були присутні представники центральної влади – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, члени уряду, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Офісу Президента. Місцеві та регіональні влади представляли голови ОВА та територіальних громад.

Зверніть увагу Володимир Зеленський приїхав в реабілітаційний центр в Івано-Франківську

Підготовка до зими та витрати з бюджету

Уже вдруге Україна здійснює підготовку до опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава на всіх рівнях має бути готовою до того, що протягом наступної осені та зими росіяни повторять ракетний терор, спрямований проти енергетичної інфраструктури. Такі ризики, на жаль, є, тому все повинно бути готовим на випадок найгірших сценаріїв.

Також на тлі нещодавніх скандалів з виділенням бюджетних коштів під час війни на реконструкції стадіонів, перекладання бруківки та інші речі, які громадянам видаються не доцільними, президент звернув увагу на те, що бюджет на всіх рівнях має мати один пріоритет – оборона нашої держави.

Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети – і державний, і місцевий – мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя,

– наголосив Зеленський.

Євроінтеграція та вступ до НАТО

Окремою темою Конгресу стала підготовка до проведення глобального саміту миру, робота з партнерами у цьому контексті та гарантії безпеки, які має отримати Україна.

А також президент обговорив з представниками влади на всіх рівнях питання євроатлантичної інтеграції – вступу до ЄС і НАТО.

Маємо ключове завдання на цей рік у відносинах із Євросоюзом: початок переговорів щодо членства України,

– наголосив президент.

Виступ Володимира Зеленського на Конгресі місцевих та регіональних влад: дивіться відео

Зеленський в Івано-Франківську

Вдень 30 липня президент прибув до Івано-Франківська і напередодні саміту глава держави завітав до реабілітаційного центу, де проходять лікування наші воїни.

Президент поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров'я та побажав швидкого одужання. Також він вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени "За мужність" IIІ ступеня, а натомість від воїнів отримав у подарунок шеврони. Також глава держави поспілкувався й з персоналом медзакладу та висловив вдячність за їхню важливу роботу.