Конгрес схвалив "план порятунку економіки" Байдена на майже 2 трильйони доларів

27 лютого 2021 , 11:03
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Американський Конгрес проголосував за план президента Джо Байдена щодо підтримки економіки під час епідемії коронавірусу. На це виділять 1,9 трильйона доларів.

Джерело:

CNN

Відповідний законопроєкт підтримали 219 конгресменів, натомість 212 виступили проти нього.

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Тепер план щодо підтримки економіки передадуть на розгляд у Сенат США.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових грошей на

  • програму вакцинації;
  • безпечне відкриття шкіл;
  • підтримку малого бізнесу;
  • збільшення допомоги з безробіття та виплат на дитину.

Основним пунктом документу також передбачене збільшення мінімальної зарплати в США з 7,25 до 15 доларів на годину.

Коронавірус у США: яка ситуація зараз

  • Сполучені Штати продовжують бути "лідерами" за кількість виявлених випадків зараження коронавірусом.
  • Від початку епідемії хворобу діагностували у понад 29 мільйонів людей, померли – більш ніж 523 тисячі.
  • 25 лютого Джо Байден своїм розпорядженням продовжив режим надзвичайної ситуації в країні, який ввели у зв'язку з пандемією COVID-19.