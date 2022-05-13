Конгрес США має ухвалити додаткову допомогу Україні до 19 травня, щоб не було затримок

Якщо до 19 травня Конгрес США не ухвалить надання додаткової допомоги для України, це почне впливати на постачання військової техніки.

Для допомоги України закінчуються гроші

Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу. За його словами, у цьому фінансуванні, яке надав Байден, ще залишилося близько 100 мільйонів доларів.

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19 травня – це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, починаємо не мати можливості надсилати нові матеріали. До 19 травня це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу,

– сказав речник Джон Кірбі.

За його словами, нове фінансування ще не "розподілене і не оголошене". Кірбі наголосив, що схвалення додаткових повноважень потрібне до третього тижня травня.

"Це дозволить нам продовжувати безперебійний потік допомоги в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якомога швидше, щоб вони надали додаткових повноважень, які можна було б використовувати", – додав речник Пентагону Джон Кірбі.

Як і хто заблокував прийнятті допомоги для України

Цього тижня, 10 травня, Палата представників ухвалила додатковий законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на 40 мільярдів доларів, але Сенат не зміг його ухвалити після того, як сенатор Ренд Пол вніс правки.

Пол, республіканець зі штату Кентуккі, хоче, щоб було більше контролю за витрачанням коштів, перш ніж погодитися передати законопроєкт на голосування в Сенат. Для цього він вимагає, щоб у законі передбачили створення спеціального генерального інспектора, який буде контролювати витрати.

Проти цього ніхто не виступає, але без внесення до основного закону, бо це може зайняти дуже багато часу. Відтак буде значно сповільнене отримання необхідної Україні допомоги. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розпочав процедурні кроки, щоб обійти поправки Пола, але законопроєкт, швидше за все, ухвалять не раніше наступного тижня.

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