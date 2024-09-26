У Конгресі США розслідують візит Зеленського на оборонний завод: що сталося

У Палаті представників США адміністрацію Джо Байдена звинуватили у ймовірному зловживанні урядовими ресурсами, які могли дозволити президенту України Володимиру Зеленському "втрутитися у президентські вибори 2024 року" через візит на оборонний завод у Пенсильванії.

Відповідну інформацію повідомив голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер. На тлі цього там також вимагають звільнити посолку України Оксану Маркарову.

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Конгрес США розслідує візит Зеленського на оборонний завод

Днями президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсільванії, який виготовляє 155-мм артилерійські боєприпаси для Збройних Сил України. Комер підозрює, що поїздку профінансувати коштом американських платників податків.

Крім того, він припускає, що сам візит нібито сприяв агітації за кандидатку у президенти США Камалу Гарріс. Тож голова комітету зараз шукає документи від Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами.

Якщо адміністрація Байдена – Гарріс намагалася використати іноземного лідера для отримання вигоди від президентської кампанії віцепрезидентки, це є зловживанням владою та зловживанням коштами платників податків,

– заявив він.

Нагадаємо, після візиту на оборонний завод у Пенсильванії Володимир Зеленський зазначив, що саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти.