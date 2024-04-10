Конгрес США повернувся з канікул: що з допомогою Україні?

Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше спікер Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона. Коли та як це може відбутись? У цілому, зараз є кілька варіантів розвитку подій.

Три варіанти розвитку подій

Варіант 1: на голосування Палати представників виносять допомогу для України та Ізраїлю в тому вигляді, як її ухвалили в Сенаті і як цього просив Білий дім. Для Києва тут закладено близько 60 мільярдів доларів. Це найшвидший варіант. У разі ухвалення законопроєкт лягає на підпис Джо Байдена.

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Саме на цьому варіанті наполягає Білий дім. Politico пише, що команда президента приватно працює з Майком Джонсоном, щоб він погодився на 60 мільярдів для України. Якщо MAGA-республіканці через це захочуть відправити спікера у відставку – демократи допоможуть йому зберегти крісло.

Варіант 2: розгляд нового законопроєкту зі змінами (тут Джонсон припустив надання допомоги для України в позику чи кредит). Це довший шлях, бо тоді Сенат мусив би розглянути документ знову. Ми пам'ятаємо, як складно було зібрати голоси першого разу. Також невідомо, чи підтримає цей варіант Білий дім.

Утім, конкретних напрацювань нового законопроєкту команда Джонсона поки не представила. Називають різні опції, як ця позика може виглядати. Одна з пропозицій, яку раніше озвучив спікер, – використати для оплати допомоги заморожені активи російських олігархів.

Варіант 3: всупереч обіцянкам, Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін. У такому разі конгресмени можуть розглянути це питання в обхід спікера. Для цього у Палаті представників потрібно зібрати 218 підписів. Наразі є 191.

Коли і як Україні можуть надати допомогу

Коли може відбутись голосування, безвідносно до того, в якому воно буде вигляді? Медіа та експерти називають різні терміни – хтось каже про середину квітня, хтось говорить про травень. Але з досвіду останніх місяців (пів року), говорити щось із певністю тут складно.

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У посольстві України у США сподіваються, що це відбудеться якомога швидше. Там активно працюють з представниками обох партій, і безпосередньо з Джонсоном, аби цю підтримку забезпечити. Кажуть, що найкращою опцію, звісно, стала б безоплатна допомога – так, як це було раніше.

Чи погодиться Київ на допомогу в позику чи кредит? В останньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прийме будь-який варіант: "Якби ви запропонували Україні дати пакет у кредит сьогодні, або безкоштовно через рік, то ми сказали б – тільки сьогодні".