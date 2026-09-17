Конгрес США ухвалив нові санкції проти Росії в ніч ударів по Україні, – Зеленський

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт Ліндсі Грема на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні. Санкції мають посилити тиск на Росію та сприяти дипломатичним зусиллям задля припинення війни.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про санкції?

Володимир Зеленський зазначив, що голосування в Палаті представників відбулося в ніч чергової російської атаки по Україні із застосуванням балістичних та інших ракет і дронів.

Під час удару знову постраждала цивільна інфраструктура. Пошкодження зафіксували у восьми регіонах, зокрема російські війська атакували енергетичні об'єкти на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по житлових будинках, понад десять людей отримали поранення, серед них є діти.

Символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що санкції проти Росії є одним із важливих інструментів тиску на країну-агресорку.

"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир", – заявив Зеленський.

Він додав, що санкційний тиск має бути достатньо сильним, аби дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів дали результат.

Росії потрібно закінчувати цю свою війну,

– наголосив президент.

Зеленський також подякував членам Палати представників, сенаторам і лідерам Конгресу США за підтримку законопроєкту.

Сибіга закликав посилити санкційний тиск

Окремо на ухвалення документа відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також звернув увагу на те, що голосування відбулося після чергових російських ударів по Києву та Одесі.

Голосування відбулося саме в той момент, коли Росія завдала чергового жахливого балістичного удару по Києву та здійснила нові атаки на Одесу,

– заявив Сибіга.

Міністр назвав ухвалення законопроєкту відповіддю на продовження Росією атак і наголосив на необхідності позбавити російську військову машину фінансування.

Сибіга також заявив, що Конгрес США надсилає Росії сигнал про наслідки продовження війни.

Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків, а що довше Путін продовжуватиме цю війну, то вищою буде ціна, яку йому та його режиму доведеться заплатити,

– наголосив глава МЗС.

Він подякував американським конгресменам за підтримку документа та окремо відзначив спадщину Ліндсі Грема, чиє ім'я носить законодавча ініціатива.

Сибіга закликав партнерів України продовжувати санкційний тиск і назвав серед необхідних кроків повне ембарго, обмеження проти російського "тіньового флоту" та блокувальні санкції щодо російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у Верховній Раді України привітали рішення Палати представників США підтримати санкційний законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Руслан Стефанчук зазначив, що документ посилює тиск на Росію та її можливість фінансувати війну.

Окремо Стефанчук відзначив спікера Палати представників Майка Джонсона та сенатора Річарда Блюменталя, який був одним з ініціаторів законопроєкту разом із Ліндсі Гремом. Ухвалення документа означає перехід від закликів до конкретних рішень щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Він наголосив, що закон, названий на честь Ліндсі Грема, продовжує його роботу щодо посилення тиску на Росію.