У Конгресі активно обговорюють тему України і російської агресії – Голос Америки

У Конгресі продовжують активно обговорювати тему України і російської агресії. Зокрема директор Центрального розвідувального управління Вільям Берн заявив, що Сполучені Штати Америки не повинні недооцінювати потенційну загрозу з боку Росії почати військову операцію проти України.

Він повідомив, що дзвінок Джо Байдена і Володимира Путіна напередодні мав на меті, серед іншого, попередити Росію.

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Директор військової розвідки США заявив, що Росія наростила свої сили в незаконно окупованому Криму та біля кордонів України так, що це дає їй можливість провести різного роду операції, зокрема обмежену військову операцію проти України. Водночас справжні наміри російської влади невідомі.

Слухання щодо потреб американських збройних сил

У Сенаті відбулись слухання на тему потреб фінансування американських збройних сил у 2022 році. Значну частину обговорення бюджету Пентагону присвятили небезпечній ситуації на Сході України і в Криму.

Сенатори хотіли дізнатись, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч.

США виводять війська з Афганістану

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати повністю виведуть свої війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

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Джо Байден сказав, що час завершити найдовшу війну в Америці. "Хоча ми не будемо долучені в Афганістані військовим чином, наша дипломатична і гуманітарна робота триватиме", – додав очільник США.

Наразі в Афганістані перебуває приблизно 2,5 тисячі американських військових. Також у регіоні зосереджено приблизно 7 тисяч осіб персоналу інших союзників НАТО

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