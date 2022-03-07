У Конгресі США тиснуть на Байдена, щоб той сприяв передаванню Україні винищувачів з Європи
Джерело:Reuters
Члени Конгресу США тиснуть на Байдена, щоб той сприяв негайній передачі винищувачів до України з країн НАТО у Східній Європі. Щонайменше, у цьому запевняють американські журналісти.
За їхніми словами, у понеділок, 7 березня, сенатор Боб Менендес, голова Комітету із закордонних справ, написав держсекретарю Ентоні Блінкену і міністру оборони Ллойду Остіну. Законодавець закликав Вашингтон зобов’язатися замінити літаки країн Східної Європи (членів НАТО) модернізованими літаками.
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Відповідно, старіші літаки мали б передати Україні, щоб та мала змогу краще захищатися від російської агресії.
Боротьба за передачу Україні літаків триває
Це насправді не погано, як могло б здатися, що літаки старіші.
- Насправді вони якраз тих систем управління, з якими знайомі українські пілоти.
- Тобто, керувати цими літаками українці змогли б без додаткового навчання, яке потребувало б часу.
Зауважимо, з подібними запитами (письмовими чи публічними) зверталися до Білого дому й інші законодавці – демократи Тім Райан і Марсі Каптур, республіканці Роб Портман та Майкл МакКол тощо.
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