З Конгресу США почали звучати низка заяв, які грають на руку Росії в її окупаційній війні проти України. Такі заяви звучать навіть при повній двохпартійній підтримці України в Сполучених Штатах.

"Обамівське" крайнє ліве крило Демократичної партії та "трампівське" крайнє праве крило Республіканської партії своїми заявами практично працюють на Владіміра Путіна. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Росія активізувала власну агентуру

Співрозмовник також пригадав пропагандистську історію про те, що буцімто зброя, яку партнери надають Україні, згодом опиняється на Близькому Сході.

Очевидно, Москва активізувала всю свою агентуру. Першим вибрався кілька днів тому Барак Обама. Він довго сидів у тіні, але раптом об'явився. Він дав інтерв'ю, доволі хитре, де він каже, що Україна – жертва агресії,

– розповідає Андрій Піонтковський.

Втім, надалі він розказував, буцімто інтереси США "не співпадають повністю" з українськими. Також сорок четвертий президент США завів мантру про те, що "потрібно уникнути зіткнення з Росією".

"Далі його прихильники – демократи з палати представників виступили з таким листом, що "досить воювати, потрібен мир і варто садити Україну за перемовини з Росією", – відзначив публіцист.

За його словами, реакція на такий лист була вкрай жорсткою. Тому керівниці цього крила довелося дуже довго просити пробачення, що, мовляв, її не так зрозуміли. Потім вона вже ледь не клялась у вірності Демократичній партії.

Андрій Піонтковський переконаний, що таке швидке вирішення проблеми свідчить, що внутрішня опозиція в Демократичній партії була швидко роздушена, а Пентагон і Держдеп міцно взяли владу у свої руки.

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