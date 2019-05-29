Коноплі: наркотик чи ліки, або Чому потрібно легалізувати канабіс в Україні?

Реакція пересічного українця на слова "коноплі" чи "канабіс" прогнозована та однозначна: це наркотик, а наркотик – то велике зло, і всі порядні люди про це знають.

Проте якщо дивитися на світ і процеси, що протікають у ньому, винятково як на біле і чорне, то дуже важко ламати стереотипи і рухатися вперед.

Як з'ясувалося, за останні кілька років вчені, котрі досліджують коноплі, відкрили унікальні лікувальні властивості цієї культури. Отримані результати призвели до масової зміни законодавства у багатьох західних країнах. І якщо раніше вирощування, зберігання та вживання конопляної продукції, що містить канабіноїди, карались штрафами, громадськими роботами та навіть позбавленням волі, то сьогодні законодавці у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Бельгії, Франції, Чехії та інших країнах західного світу приймають більш толерантні закони.

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У США, до прикладу, чимало штатів (серед них найбільший штат країни – Каліфорнія) внесли зміни до законодавства про легкі наркотики, тим самим легалізувавши їх. Таким же шляхом пішла Канада та інші країни. При цьому вирощування, переробка і використання канабісу перебувають під контролем держави, наркодилери втрачають незаконні шалені прибутки, а податки від продажу марихуани (мільярди доларів) наповнюють державний бюджет.

А як справи в Україні?

Та ніяк. І ми, власне, не будемо дискутувати з приводу того, дозволяти сьогодні поціновувачам "травички" законно зберігати якусь кількість зілля чи ні. Нас хвилює інший аспект – застосування канабісу в медичних цілях. Бо в тих країнах, які згадувалися вище, взагалі не виникає питань щодо використання похідних від конопель для лікування складних і небезпечних хвороб, а також для паліативної допомоги.

Для нас ця тема не просто актуальна і болюча, проблема потребує якнайшвидшого вирішення, бо в Україні наразі величезна кількість хворих людей страждає від нелюдського болю, не отримуючи зовсім (або з величезними труднощами) ефективних знеболювальний препаратів. Як правило, для цього використовують таку наркотичну речовину, як морфій. Складність полягає у тім, що він належить до групи важких наркотиків, а тому отримати його непросто, крім того, він доволі швидко викликає стійку залежність.

Найкраща альтернатива сьогодні – це ліки з коноплі. До такої думки схиляються і лікарі, котрим доводиться мати справу з важкохворими, та представники громадських організацій, які займаються питаннями медичної допомоги, і, звичайно, родичі тих, хто страждає від болю і не має можливості отримати адекватну допомогу.

Найбільш активні розробки препаратів на основі канабісу ведуться на території США, Канади, Ізраїлю. Тривалі дослідження дозволили вченим розробити насправді ефективні ліки, які борються з найважчими хворобами. На жаль українські науковці наразі не мають можливості брати участь у цьому процесі, бо в Україні існує не просто заборона на використання наркотичних складових канабісу, а й на дослідження цієї рослини, котра, до слова, росла на наших теренах протягом тисячоліть.

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Аби не бути голослівним, наведу перелік основних захворювань, у лікуванні яких у цивілізованих країнах успішно застосовуються похідні канабісу.

• Епілепсія. Відзначається висока результативність такого лікування – кількість нападів зменшується більше ніж на 50 відсотків.

• Хвороба Альцгеймера – хронічне нейродегенеративне захворювання, що руйнує людську психіку. З кожним роком зростає кількість хворих (переважно людей похилого віку). Хвороба наразі вважається невиліковною, проте канабіноїди значно уповільнюють її розвиток і є надія, що з часом саме на основі цієї складової конопель будуть створені ефективні ліки.

• Розсіяний склероз. Страждають нервові клітини головного та спинного мозку, виникають спазми м'язів, що призводить до тяжких психічних і фізичних розладів. Вживання препаратів, які містять канабіноїди, набагато полегшує стан хворих.

• Онкозахворювання. У США та в Ізраїлі канабіноїди застосовують як для лікування деяких видів раку, так і для зменшення больового синдрому. Результати доволі обнадійливі.

Крім того, похідними канабісу лікують гепатит С, діабет другого типу, вони також сприяють зниженню холестерину, запобігаючи тим самим ризикам серцево-судинних захворювань.

Висновок напрошується один: Україна повинна приєднатися до наукових досліджень, що ведуться у світових лабораторіях. Для цього нам слід невідкладно змінити законодавство, аби дати нашим вченим можливість проводити наукову роботу і використовувати медичний канабіс для лікування та паліативної допомоги.

І тут виникає питання: а чи готове наше суспільство до цього? Тотально, очевидно, ні. Але перші паростки усвідомлення того, що не такий страшний чорт, як його нам малюють, уже є. Так, у квітні минулого (2018) року в Харкові пройшла перша на наших теренах міжнародна медична канабіс-конференція. У ній взяли участь як лікарі (173 спеціалісти), так і пацієнти, котрі пройшли курс лікування канабіноїдами (70 осіб).

З цікавими доповідями виступили представники США, Литви, Польщі, Ізраїлю. То була чесна та відкрита розмова про всі плюси і мінуси, які супроводжують лікування цими препаратами. Адже, як і будь-які інші ліки, вони мають позитивні і негативні сторони. Проте якщо знати усі тонкощі вживання таких препаратів, то можна реально допомогти важкохворим людям позбутися хвороби взагалі, або значно поліпшити свій стан, самопочуття, а також якість життя. І це найголовніше.

Як може лікувати "трава"

Усвідомлюю, що люди, далекі від цієї теми, не зовсім розуміють, як може лікувати "трава", котра протягом багатьох років вважалася небезпечним наркотиком. Спробую пояснити це максимально просто. Річ у тім, що канабіс має величезну кількість складових, в тому числі тетрагідроканабінол (саме він спричиняє психотропну дію) і канабідіол, котрий практично не містить наркотичних сполук.

Для лікування використовуються обидві речовини. Ліки, виготовлені на основі тетрагідроканабінолу, частіше призводять до негативних наслідків (тривога, напади паніки, тахікардія чи аритмія), ніж ті препарати, в основі яких лежить канабідіол. Втім при правильному вживанні та контролю медиків негатив зводиться до мінімуму, особливо якщо взяти до уваги результати лікування, про які інформували учасників конференції шановні доповідачі, лікарі-практики та їхні пацієнти.

Вважаю, що наразі необхідно дуже швидко реагувати на запит суспільства – отже слід внести цілу низку змін до чинних законів, аби розв'язати руки нашим аграріям і дати нарешті можливість вирощувати медичні коноплі. На основі цих рослин будуть виготовлятися ефективні ліки широкого спектра дії, а також проводитися наукові дослідження, оскільки зрозуміло, що сьогодні ми просто не знаємо усіх можливостей канабісу. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Парламенті під номером 10313 від 20.05.2019 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення фундаментального права особи на життя.



Чому потрібно легалізувати канабіс?

І на завершення: суспільство повинно усвідомити, що не можна огульно відмовлятися навіть від тих речей, які багато років вважалися великим злом. Світ змінюється, не стоїть на місці наука – саме тому сьогодні тисячі важкохворих людей отримали надію і можливість зцілення. І наша країна не має стояти на узбіччі, ми повинні бути в процесі.

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