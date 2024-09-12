Лікарня, навчальний заклад і будинки: ворог тероризував цивільну інфраструктуру Конотопа

У ніч проти 12 вересня росіяни атакували Конотоп Сумської області. Внаслідок ударів дронами є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Нині у місті критична ситуація з електроенергією, воду будуть подавати погодинно. Окрім того, щонайменше 14 осіб постраждали внаслідок російської терористичної атаки.

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Жахливі наслідки атаки у Конотопі

Уночі 12 вересня Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Конотопа. Ворог цинічно бив по будинках, магазинах і навчальних закладах.

Нині у місті – страшні й масштабні руйнування. Загалом, унаслідок атаки "Шахедами" пошкоджено:

7 багатоквартирних будинків,

1 житловий будинок,

лікарню,

навчальний заклад,

автомобілі,

гаражі,

магазин.

Наразі на місці працюють усі служби. Правоохоронці фіксують наслідки російської терористичної атаки та вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

Наслідки атаки на Конотоп – більше у галереї

Окрім того, внаслідок удару "Шахедами" знищено трамвайну колію. Наразі рух трамваїв тимчасово обмежено.

Загалом внаслідок атаки постраждало 14 осіб. Щонайменше один поранений – у реанімації.