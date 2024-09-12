Ситуація у Конотопі з електрикою критична, воду подаватимуть погодинно

Міська влада повідомила перші підсумки атаки ворога "Шахедами" на Конотоп уночі 12 вересня. Є багато пошкоджень будинків та інфраструктури та двоє госпіталізованих, один із яких перебуває у комі.

Найбільш критична ситуація зі світлом, як інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Воду також подаватимуть лише погодинно.

Цієїх ж ночі Хмельницька область чує вибухи: Старокостянтинів під атакою "Шахедів"

Повітряна атака на Конотоп 12 вересня: що відомо про наслідки

Конотоп у Сумській області російська армія атакувала масовано дронами-камікадзе типу "Шахед", це сталося невдовзі після півночі, на початку доби 12 вересня. Згодом влада повідомила про кілька прильотів, які мали значні наслідки.

Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична, повідомив міський голова Артем Семеніхін. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців – ніхто не візьметься спрогнозувати. Водночас воду подаватимуть погодинно.

Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Пошкоджена значна кількість навчальних закладів, лікувальних корпусів. Це в основному вибиті вікна і двері.

Звернення від постраждалих продовжують надходити. Госпіталізовано двох чоловіків, один у комі. "До слова сказати, той, що в комі, якраз їхав рятувати людей", – зазначив мер.

Звернімо увагу, що цієї ночі ворог застосував чимало ударних дронів. Вибухи та роботу ППО чули у Полтавській та Київській областях, окрім Сумської. А також у Хмельницькій області, де ціллю був Старокостянтинів.