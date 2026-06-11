Росія завдала удару по Конотопу: місто без води, світла і газу

Вранці 11 червня російські війська завдали цинічного удару по Конотопу. Під ударом опинилась інфраструктура міста.

Про це повідомив міський голова Семеніхін.

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За словами Семеніхіна, під ударом опинились житлові будинки та транспортна інфраструктура міста. Також внаслідок ворожої атаки частина міста залишилась без газопостачання, водопостачання та електроенергії.

Вода, каже мер, подається за графіком, тож він закликав зробити запаси.

В результаті прильоту пошкоджена мережа газопостачання. Наразі працюють аварійні бригади газовиків,

– додав міський голова.

Згодом Семеніхін уточнив, що через атаку Росії постраждала жінка 1984 року народження. Вона отримала уламкове поранення ноги. Медики вже надали допомогу – постраждала проходитиме лікування амбулаторно.

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Де нещодавно фіксували наслідки російських атак?

10 червня ворожі війська атакували уданим дроном типу "Шахед" вокзал у Сумах. Уламки безпілотника впали на пасажирський поїзд №143 "Суми – Рахів" – сталося загоряння даху останнього вагона.

2 червня у Сумах російський дрон вгатив у житлову багатоповерхівку. Після цього виникло задимлення, також у будинку вибиті вікна – госпіталізувано літню жінку.

У ніч на 10 червня безпілотники Росії пошкодили два багатоповерхові житлові будинки в Одесі. Троє осіб зазнали поранень.

Водночас у Запоріжжі руйнувань зазнали 4 приватні будинки. Вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено дахи.