У Конотопському районі відбулися бої з росіянами: в нас двоє загиблих та двоє поранених

Біля Конотопа відбувся бій наших героїв з російськими окупантами. На жаль, ворогу вдалося завдати нам втрат.

На Сумщині ЗСУ продовжують нищити російських окупантів та звільняти від них нашу землю. Вороги також атакують мирне населення та відкривають вогонь по мирних жителях.

Читайте також У Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії Росії Рязанцева, – Арестович

Бій біля Конотопу

Як повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, учора біля Конотопу відбувся бій наших героїв з окупантами. На жаль, внаслідок боїв в нас є втрати.

Двоє наших людей поранено, ще двох – вбили ворожі російські військові,

– написав Живицький.

Дивіться також – "Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?": Зеленський з сильним закликом звернувся до Орбана