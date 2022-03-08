Консенсус серед політичних сил є, – тимчасово повірений у Канаді про безвіз з Україною

Серед політичних сил Канади є консенсус ухвалити рішення про безвіз з Україною. Водночас наразі тривають консультації.

Деталі розповів Андрій Буквич – тимчасово повірений у справах України в Канаді. Він наголосив, що для канадської урядової корпоративної культури притаманно ухвалювати рішення після детального вивчення наявних можливостей, які має уряд для їхньої імплементації. Також це відбувається після забезпечення відповідних ресурсів.

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Шон Фрейзер – канадський міністр з питань імміграції – доповідав у парламенті. Він розповів, яку кількість додаткових ресурсів кинули на український напрямок. Рішення щодо прихистку біженців з України можуть ухвалити вже упродовж найближчих тижнів.

Якщо мовиться саме про безвізовий режим, є консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення. Однак тривають консультації. Зокрема, з міграційною службою щодо механізму чіткої реалізації. На жаль, наразі позитивної відповіді немає,

– наголосив Буквич.

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