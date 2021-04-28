Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президентки Санду

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Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президентки Майї Санду. Водночас їй повернули контроль над Службою інформації та безпеки.

Джерело:

NewsMaker

КС Молдови розглянув рішення парламенту від 3 грудня. Мовиться про прийняття законопроєкту про урізання повноважень президента Молдови.

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Відповідне рішення оскаржили депутати від партії "Дія і солідарність". Вони заявили, що за парламентом має залишитися парламентський контроль, а президент повинен координувати Службу інформації та безпеки.

Зрештою Конституційний суд Молдови визнав нечинним рішення парламенту від 3 грудня, наразі Санду зможе:

  • пропонувати кандидата на посаду голови СІБ;
  • затверджувати його заступників;
  • координувати роботу спецслужби.

Санду урізали повноваження: коротко

  • Попередній президент Молдови Ігор Додон урізав президентські повноваження після програшу на виборах.
  • Згодом прийняли закон щодо передачі повноважень щодо Служби інформації та безпеки парламенту.
  • 23 квітня парламент Молдови схвалив проєкт постанови про "узурпацію влади Конституційним судом". Водночас президентка скликала Раду нацбезпеки та оборони на засідання.