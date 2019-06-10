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      Конституційний суд розгляне законність розпуску Ради: Зеленський прийде на засідання – відео

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Конституційний суд України 11 червня проведе засідання, на якому розгляне законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради.

      Розпочнеться суд о 10:00. На засідання прийде глава держави Володимир Зеленський. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

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      Всім привіт! Завтра Конституційний суд України проведе засідання щодо питання розпуску парламенту. Мене запросили на це засідання. І це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання суду, а не навпаки – коли хазяїн викликає своїх слуг-суддів до себе в кабінет,
      – сказав Зеленський.

      Він також додав, що впевнений у своїй юридичній позиції. Також Зеленський розповів, що розпуск Ради – це "величезний запит народу, воля народу, яку він завжди буде підтримувати".

      Відеозвернення президента Зеленського щодо засідання Конституційного суду:

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      Теги: Новини України Новини політики
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