Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні, – ЗМІ

У мережі з’явилася інформація про відсторонення від виконання обов’язків Консула України в Молдові. Його начебто звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови.

Про інцидент за участю українського дипломата інформує молдовський портал СП.

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Консула України в Бельцях звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови. Його відсторонили від виконання обов’язків,

– йдеться в повідомленні.

Ресурс посилається на коментар Міністерства закордонних справ України. Відповідно до нього, державний секретар МЗС України відкрив дисциплінарне провадження щодо дипломата. Наразі правдивість такої інформації не підтверджена. 24 канал намагається зв’язатися з пресслужбою МЗС.

Молдова попросила, щоб український консул не покидав територію країни на час проведення слідчих дій.

Сам консул України в Бельцях Олег Євдокімов наразі не коментує інцидент.

Про те, що українського дипломата підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини, повідомило й інше молдовське видання – NordNews.

Що відомо про зґвалтування?У поліцію надійшла заява про зґвалтування 17-річної дівчини. Воно сталося увечері 4 лютого в мікрорайоні Дачія. Ґвалтівниками були двоє чоловіків віком 37 і 38 років. Одного з них затримали на 72 години правоохоронними органами. Іншого учасника злочину відпустили через дипломатичну недоторканність.