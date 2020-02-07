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      Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні, – ЗМІ

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      Консула України в Молдові, можливо, відсторонили через звинувачення у зґвалтуванні / esp.md

      У мережі з’явилася інформація про відсторонення від виконання обов’язків Консула України в Молдові. Його начебто звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови.

      Про інцидент за участю українського дипломата інформує молдовський портал СП.

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      Консула України в Бельцях звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови. Його відсторонили від виконання обов’язків,
      – йдеться в повідомленні.

      Ресурс посилається на коментар Міністерства закордонних справ України. Відповідно до нього, державний секретар МЗС України відкрив дисциплінарне провадження щодо дипломата. Наразі правдивість такої інформації не підтверджена. 24 канал намагається зв’язатися з пресслужбою МЗС.

      Молдова попросила, щоб український консул не покидав територію країни на час проведення слідчих дій.

      Сам консул України в Бельцях Олег Євдокімов наразі не коментує інцидент.

      Про те, що українського дипломата підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини, повідомило й інше молдовське видання – NordNews.

      Що відомо про зґвалтування?У поліцію надійшла заява про зґвалтування 17-річної дівчини. Воно сталося увечері 4 лютого в мікрорайоні Дачія. Ґвалтівниками були двоє чоловіків віком 37 і 38 років. Одного з них затримали на 72 години правоохоронними органами. Іншого учасника злочину відпустили через дипломатичну недоторканність. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Скандал Молдова Згвалтування
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