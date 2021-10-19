Консультації тривають, – Гетманцев розповів про зміни у фракційному керівництві "слуг"

Першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка висунули кандидатом на посаду першого віцеспікера Ради. Тому тепер на його місце у фракції шукають заміну.

Деталі від Гетманцева

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що наразі у фракції тривають консультації щодо обрання другого першого заступника голови фракції. Про це політик сказав під час брифінгу 18 жовтня.

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Прізвищ я наразі не назву. Але це не тільки заступники голови фракції,

– наголосив Гетманцев.

Наразі невідомо, коли саме представлять другого першого заступника. Адже, за словами нардепа, має відбутися засідання фракції після призначення Корнієнка віцеспікером Ради.

"Юридично це рішення може бути схвалене пізніше, але консультації вже тривають", – наголосив нардеп.

Заступником голови фракції можуть призначити Мотовиловця

Давид Арахамія заявив, що вже 19 жовтня Корнієнко постане "у новому амплуа". Водночас на його місце у фракції можуть призначити члена комітету з питань свободи слова Андрія Мотовиловця.

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