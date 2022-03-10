Контактна особа – Віталій Кім: МВС наполягає, щоб росіяни забрали тіла солдатів з-під Миколаєва
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
Російські вбивці безуспішно намагаються закріпитися на Миколаївщині. Вони залишають тіла своїх солдат просто неба.
Про це 10 березня заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що у Вознесенську поставили вагон-рефрижератор для мертвих росіян.
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"З Вознесенська – 9 трупів, з Нової Одеси – 6, села Прибужани – 2. Це лише ті, що звезли організовано. Десятки трупів прикопали місцеві жителі, щоб не було антисанітарії", – написав Геращенко.
Почати перемовини
Радник міністра закликав обрати людину для переговорів, щоб нарешті забрати тіла вбитих. Контактною особою він назвав голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Російські генерали! У Вас совість є? Коли ви нарешті почнете збирати трупи обдурених Путіним та вами солдатів?
– написав Геращенко.
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