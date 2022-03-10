Контактна особа – Віталій Кім: МВС наполягає, щоб росіяни забрали тіла солдатів з-під Миколаєва

Російські вбивці безуспішно намагаються закріпитися на Миколаївщині. Вони залишають тіла своїх солдат просто неба.

Про це 10 березня заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що у Вознесенську поставили вагон-рефрижератор для мертвих росіян.

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"З Вознесенська – 9 трупів, з Нової Одеси – 6, села Прибужани – 2. Це лише ті, що звезли організовано. Десятки трупів прикопали місцеві жителі, щоб не було антисанітарії", – написав Геращенко.

Почати перемовини

Радник міністра закликав обрати людину для переговорів, щоб нарешті забрати тіла вбитих. Контактною особою він назвав голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Російські генерали! У Вас совість є? Коли ви нарешті почнете збирати трупи обдурених Путіним та вами солдатів?

– написав Геращенко.

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