Треба продемонструвати витримку, – Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався
Останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюється контрнаступ ЗСУ. Ворог поширює різноманітні повідомлення щодо Херсонського та Запорізького напрямків, висадки десанту й активізації різних ділянок фронту.
Мовляв, українці вже пішли у наступ. В цьому випадку дуже важливо зберігати інформаційну тишу і не реагувати на подібні вкиди. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Про перемоги повідомлять
Безумовно, потрібно бути дуже обережними, поки готується операція зі звільнення українських територій. Як зауважила речниця ОК "Південь", усе це нагадує дитячу гру, в якій потрібно не засміятися, не сказати, витримати інформаційну тишу, а тебе намагаються лоскотати, смішити й провокувати, щоб ти не втримався. Тому українцям слід продемонструвати внутрішню витримку й вірити у Збройні Сили України.
Нам немає чого приховувати, коли це є гідним результатом. Ми можемо сповістити населення про те, що наближається перемога, коли це не спричинить небезпеку для людей, які порадіють,
– підкреслила Гуменюк.
Такий досвід вже є, Україна неодноразово звільняла свої території. Відомо, як правильно діяти в інформаційному просторі.
"На вкиди не реагуємо, довіряємо Силам оборони. Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – резюмувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Зеленський оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ
- Українські захисники обов'язково звільнять кожен клаптик рідної землі від російських загарбників. Відтак контрнаступ ЗСУ є неминучим.
- Президент нашої держави Володимир Зеленський наголосив, що варіантів провалу – немає. Він підкреслив, що для досягнення успіху усіх можливих зусиль докладають військові, суспільство, заводи, наші підприємці. Так, нашу армію посилюють щодня.
- Водночас гарантій абсолютного успіху, звісно, немає. Ба більше, український лідер зазначив, що неправильно говорити про успіх, якщо гинуть люди. На жаль, деокуповуючи території, Україна платить найвищу ціну – втрачає своїх людей, і це дуже боляче. Та українці не відступлять й розраховують на підтримку від західних партнерів.