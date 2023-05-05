Треба продемонструвати витримку, – Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався

Останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюється контрнаступ ЗСУ. Ворог поширює різноманітні повідомлення щодо Херсонського та Запорізького напрямків, висадки десанту й активізації різних ділянок фронту.

Мовляв, українці вже пішли у наступ. В цьому випадку дуже важливо зберігати інформаційну тишу і не реагувати на подібні вкиди. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Про перемоги повідомлять

Безумовно, потрібно бути дуже обережними, поки готується операція зі звільнення українських територій. Як зауважила речниця ОК "Південь", усе це нагадує дитячу гру, в якій потрібно не засміятися, не сказати, витримати інформаційну тишу, а тебе намагаються лоскотати, смішити й провокувати, щоб ти не втримався. Тому українцям слід продемонструвати внутрішню витримку й вірити у Збройні Сили України.

Нам немає чого приховувати, коли це є гідним результатом. Ми можемо сповістити населення про те, що наближається перемога, коли це не спричинить небезпеку для людей, які порадіють,

– підкреслила Гуменюк.

Такий досвід вже є, Україна неодноразово звільняла свої території. Відомо, як правильно діяти в інформаційному просторі.

"На вкиди не реагуємо, довіряємо Силам оборони. Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – резюмувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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