Контрабандисти палили ящики цигарок, коли їх накрили прикордонники: курйозне відео

"Вогняне шоу" влаштували мешканці Чернівецької області на приватній території. У такий спосіб знищували докази контрабанди.

Де все відбувалось

Прикордонники Чернівецького загону знайшли місце, де зберігали сигарети. Звідти зловмисники їх незаконно передавали у Румунію.

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Цим місцем виявилась територія мешканця Вижницького району. Туди правоохоронці могли потрапити лише за наявності відповідної санкції уповноважених органів.

Коли порушники закону побачили біля паркану бійців загону "ДОЗОР" – почалося "шоу".

Палили, щоб уникнути відповідальності

Люди одразу ж розвели багаття та зносили туди ящики з сигаретами. Усім дійством керував один чоловік. Сам він лише час від часу підливав у багаття горючу рідину. Найімовірніше, це був бензин.

"Палимо дзиґарі", – так сказав один з паліїв, розмовляючи телефоном.

Люди спалювали сигарети: дивіться відео

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