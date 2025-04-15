Контракт 18 – 24: у ЗСУ вдвічі збільшили кількість вакансій для добровольців

Проєкт “Контракт 18 – 24” вийшов на новий рівень — кількість доступних бойових посад для добровольців збільшили вдвічі. Тепер молодь може обрати спеціальність, яка найкраще відповідає її вмінням і мотивації.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. У межах проєкту “Контракт 18–24”, що надає молоді можливість добровільно приєднатися до лав ЗСУ, перелік бойових посад розширено з 9 до 18.

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Нові можливості у війську для молоді

Це відкриває більше можливостей для громадян, які хочуть захищати Україну на фронті та обрати для цього роль відповідно до своїх навичок.

До попереднього списку, що включав посади стрільців, снайперів і гранатометників, додалися нові спеціальності:

старший стрілець-номер обслуги

кулеметник

розвідник-оператор

кулеметник-розвідник

розвідник-навідник

та інші.

Наразі в проєкті беруть участь 16 бойових бригад Збройних Сил України. У Міноборони України підкреслюють: мета – дати можливість українцям служити за покликанням, ефективно виконувати бойові завдання й отримувати гідну фінансову підтримку.