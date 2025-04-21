Молодь іде у "Чорні Запорожці": як готують новобранців за контрактом 18–24

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців готує новобранців за новим форматом контракту 18–24. Молодь проходить базову підготовку, аби за рік стати повноцінними бійцями ЗСУ.

Про це розповів Євген Солонина з 1 Центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ у коментарі для 24 Каналу.

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Як готують нове поповнення для ЗСУ

Ця ініціатива дозволяє молоді віком від 18 до 24 років проходити службу за спрощеною процедурою: один рік контракту, гідні виплати, пільги, і – найголовніше – якісне бойове навчання з досвідченими інструкторами.

"Мамо, тату, привіт, я у війську!" – ці слова 21-річний рекрут на позивний "Хантер" сказав уже після того, як підписав контракт і прибув до навчального центру 72 ОМБр.

Я сам з Сумщини. Це моя третя спроба потрапити до війська. У 2022-му був у ДФТГ. Згодом, вже бувши студентом, хотів потрапити в бойовий підрозділ Держприкордонслужби,

– розповідає він.

Рекрут на позивний "Хантер"/ Фото: 1 Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ

Разом з побратимами "Хантер" відпрацьовує навички стрільби з протитанкового озброєння. Вони працюють з макетами гранатометів, а на екрані – імітація ворожих танків. Усе максимально наближено до бойових умов.

Я – стрілець, але гранатомет опаную, як і гранатометник, далекобійну гвинтівку – як стрілець-снайпер, такмед – як стрілець-санітар. Тому що від цього залежить життя: і моє, і всіх моїх побратимів,

– наголошує рекрут.

24-річний Іван, що раніше працював у ресторанному бізнесі, зараз опановує навички снайпера.

На "гражданці" багато чуток ходить про армію, їм не варто вірити. Ось я, наприклад, очікував, що майже весь "екіп" доведеться купувати самому, за рахунок виплат за контрактом. А тут у бригаді все супер і з формою та з іншим забезпеченням, і з харчуванням, і з навчанням,

– ділиться Іван.

Новобранці на контракт 18-24 /Фото: 1 Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ

У навчальному центрі є і зовсім юні рекрути. 19-річний Валентин мріяв про службу ще з шкільних років. Тепер він опановує РПГ і готується до бойових завдань.

Коли почалася "повномасштабка", я був неповнолітній: старшокласник не може піти на контракт, як би того не хотів. Вирішив для себе: піду до війська, коли виповниться 19. Особливі умови служби для молоді, чіткий термін контракту – це вагома причина, але не головна,

– ділиться рекрут.

Одне з найважливіших навчань – розвідка. На полігоні інструктор "Шаман" симулює засідку, а курсанти мають його виявити до того, як він "знищить" їхню групу.

Інструктор "Шаман"/ Фото: 1 Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ

За словами молодшого лейтенанта Дмитра, заступника командира навчального батальйону, саме такі молоді хлопці формують ядро майбутнього української армії.

Проєкт "Контракт 18-24" передбачає фіксований термін служби – один рік, після чого – річне звільнення від мобілізації, виплати до 2 мільйонів гривень, пільги та медичне забезпечення.