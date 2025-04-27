Охочих чимало: як долучитися до морської піхоти у межах контракту "18 – 24"

Українці віком від 18 до 24 років мають можливість підписати однорічний контракт із ЗСУ та отримати низку пільг. Нещодавно кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за цим проєктом, було збільшено з 16 до 24. Серед них, зокрема, і славетна 38-а окрема бригада морської піхоти.

В ефірі телемарафону рекрутер 38-ої окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Владислав Ухваткін розповів, як молодь може долучитися до її лав у межах контракту "18 – 24", передає 24 Канал.

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Відбір дуже серйозний

За словами рекрутера, заявок від охочих стати морськими піхотинцями надходить багато. Щоб долучитися до бригади, кандидати спершу мають пройти співбесіду з рекрутером, психологічні тести та медкомісію. Вже після цього розпочинається базова підготовка, яка триває до 4 місяців. Підготовка охоплює фізичні навантаження, морально-психологічну стійкість, командну злагодженість.

Ухваткін зауважив, що хоча бригада потребує нових кадрів, до відбору підходять дуже серйозно. Буває, що людина має велику мотивацію, але не відповідає фізичним і віковим критеріям. Їй не відмовляють, а пропонують альтернативу – іншу посаду або контракт на три роки.

Наразі 38-а бригада потребує фахівців на такі посади: