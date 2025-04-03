Хотілося б бачити кращі показники, – Паліса про програму "18 – 24"

У Зеленського оцінили динаміку реалізації програми "18 – 24" після півтора місяця з моменту її запуску. Там зазначити, що хотіли б бачити кращі результати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси.

Дивіться також Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

Як Паліса прокоментував роботу програми "18 – 24"

Паліса заявив, що як військовий, він хотів би "бачити кращі показники" реалізації програми "18 – 24". Водночас він зазначив, що це був тестовий режим і уже проведено "аналіз уроків".

Я не зовсім задоволений рівнем комунікації, яка супроводжувала запуск програми. Вважаю, що ініціатива повинна виходити безпосередньо від кожної бригади, яка зацікавлена у залученні людей. Йдеться не про "затягнути" когось, а про чесну пропозицію себе як варіанту для служби,

– наголосив Паліса.

Він також зазначив, що рекрутинг в армії – нова практика. За словами Паліси, він хотів би, щоб кожен командир став своєрідним "хедхантером".

"Щоб він (командир – 24 Канал) будував бренд своєї бригади, розповідав і показував, чому саме вони – найкращі. І щоб через цей підхід самі підрозділи ставали сильнішими і якіснішими", – пояснив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів України розширив проєкт "Контракт 18 – 24". До нього долучили Національну гвардію та Державну прикордонну службу.