Паліса заявив, що всі військові в Україні матимуть чіткі терміни служби та подальшу відстрочку
- В Україні планують запровадити чіткі терміни служби та відстрочку для військових, щоб перейти до контрактної армії.
- Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив, що новий законопроєкт вже подано до Верховної Ради, і очікується його доопрацювання нинішнім міністром оборони.
В Україні для всіх військовослужбовців планують запровадити чіткі терміни служби та можливість відстрочки після підписання контракту. Нові правила мають допомогти перейти від мобілізаційної системи до повноцінної контрактної армії.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в інтерв’ю для "Радіо Свобода".
Яку заяву зробив Паліса?
Павло Паліса повідомив, що державні структури працюють над впровадженням чітких термінів служби для всіх військових незалежно від того, чи вони були мобілізовані, чи підписують контракт.
Контракти, які зможуть підписувати в тому числі й мобілізовані громадяни України, сприятимуть отриманню чітких термінів служби та плавному переходу з мобілізованої армії до контрактної,
– заявив Паліса.
За словами посадовця, такі зміни мають допомогти створити більш передбачувану систему служби, коли солдат знає, скільки часу він служить і які правові наслідки цієї служби.
Паліса також зазначив, що йдеться не лише про нові контракти, але й про механізм відстрочки після їхнього завершення, що дасть військовим певну паузу або можливість планувати подальші кроки у житті.
Він уточнив, що попередній міністр оборони вже напрацював проєкт закону щодо нової контрактної системи, який був поданий до Верховної Ради України. Нинішній міністр оборони Михайло Федоров взяв паузу для доопрацювання документа та в найближчі місяці очікується нова версія.
Ця ініціатива є частиною ширшої реформи, спрямованої на поступовий перехід української армії на контрактну службу, що вважається більш стабільною та ефективною моделлю для сучасних збройних сил.
Експерти вказують, що встановлення чітких термінів і контрактних умов може підвищити привабливість служби, зокрема серед молоді та фахівців, які раніше розглядали армію як тимчасовий обов’язок.
Мобілізація в Україні: останні новини
Кирило Буданов заявив, що питання мобілізації під час війни повністю вирішити неможливо, і Україна не є винятком. Проблема пов'язана не лише з її процесом, а й з відповідальністю громадян та комунікацією з суспільством.
Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував намір розширити участь іноземців у ЗСУ для розв'язання проблем з мобілізацією. План пройшов "краш-тести" та буде впроваджуватися поступово, враховуючи пропозиції військових і командирів.
Президент Зеленський заявив, що Росія поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні, застосовуючи, зокрема, технології ШІ. Така інформаційна кампанія спрямована на створення враження про примус, що не відповідає дійсності.