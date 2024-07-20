На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу

У Генштабі пояснили, що різні люди призовного віку можуть підписати контракт з ЗСУ на різний період. Також можливий призов добровольців до частин пріоритетного та непріоритетного комплектування.

Військові пояснили, що контракт можна укласти на рік, від 3 до 5 та на 5 років. До речі, Сирський вніс зміни до курсу підготовки для військових.

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На який час можна підписати контракт

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що контракт можна підписати на:

1 рік : кандидати віком від 18 до 25 років (під час дії воєнного стану, крім офіцерського складу); кандидати з медичною та/або психологічною освітою, яких приймають на військову службу за контрактом на медичні/психологічні посади під час воєнного стану;

: кандидати віком від 18 до 25 років (під час дії воєнного стану, крім офіцерського складу); кандидати з медичною та/або психологічною освітою, яких приймають на військову службу за контрактом на медичні/психологічні посади під час воєнного стану; 3 роки : рядовий склад;

: рядовий склад; 3 – 5 років : сержантський і старшинський склад;

: сержантський і старшинський склад; 5 років : офіцерський склад;

: офіцерський склад; 10 років: офіцерський склад за спеціальностями льотного складу авіації.

Що таке пріоритетні військові частини

Пріоритетні військові частини – це частини, які Генеральний штаб ЗСУ визначає для ТЦК та СП і навчальних військових частин як такі, що є пріоритетними для комплектування особовим складом,

– пояснили військові.

Вони уточнили, що перелік пріоритетних частин формується відповідно до нагальних потреб військ (сил) та рішень керівництва Збройних Сил України.

Дізнатись, чи підрозділ пріоритетним кандидат може тільки після проходження відбору та співбесіди виключно у представника підрозділу.

Призов добровольців до військових частин пріоритетного комплектування відбувається:

громадянин України знаходить інформацію щодо вакантних посад у ЗСУ на онлайн-платформах LobbyX, Robota.ua i Work.ua, через ТЦК та СП або через рекрутингові центри; кандидат проходить співбесіду в обраній ним військовій частині; кандидат отримує письмову згоду ("відношення") від командира військової частини пріоритетного комплектування для призову по мобілізації; кандидат звертається до ТЦК та СП; ТЦК та СП кандидат проходить попередній професійно-психологічний відбір та ВЛК; кандидат проходить базову військову підготовку у навчальному центрі; кандидат направляється для подальшого проходження служби до військової частини, відповідно до письмової згоди ("відношення").

У Генштабі розповіли, як відбувається підписання контракту

Призватись до частини непріоритетного комплектування можна за схемою: