В контрактах – зовсім інші цифри, – Завітневич про скандал в Міноборони
У понеділок, 23 січня, відбулось засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки. Темою дискусій став скандал із закупівлями продуктів Міноборони.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова комітету Олександр Завітневич. За його словами, на засіданні були присутні міністри, представники СБУ, НАБУ та ЗСУ.
До теми Скандал у Міноборони: НАБУ і САП відкрили кримінальне провадження і перевіряють закупівлі
Про що йдеться у контрактах
Завітневич сказав, що найбільшим тригером цього скандалу стали курячі яйця.
Ми всі тримали документ. Ми побачили, що та цифра, яка була вказана у контракті, не відповідає дійсності,
– зазначив голова комітету.
Він додав, що наразі говорити про те, що Міноборони закуповує яйця у 2-3 рази дорожче, ніж на ринку, неправильно. Завітневич зазначив, що відповідна експертиза займатиметься порівнянням документів, опублікованих журналістами "Дзеркало тижня" та оригінальними документами Міноборони.
Скандал з Міноборони: усе, що відомо
- Нещодавно журналісти "Дзеркало тижня" опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.
- Цікаво, що у порівнянні з цінами в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва, ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- У Міноборони запевнили, що проводять службову перевірку. Також відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- Крім того, в Міністерстві оборони вважають, що скандал із закупівлями продуктів для військових штучний. Олексій Резніков заявив, що це інформаційна атака проти відомства.
- Попри це, НАБУ та САП розпочали розслідування за власними напрацюваннями. Слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня правова кваліфікація – частина 5 стаття 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).