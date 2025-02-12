У Міноборони відповіли на головні питання щодо контракту для добровольців віком 18 – 24 роки

Вже незабаром в Україні наберуть чинності нові контракти із ЗСУ для молоді 18 – 24 роки. Вони підписуються на один рік, після чого людина може звільнитися або продовжити службу.

Добровольці отримають виплату 1 мільйон гривень трьома частинами. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив 24 Каналу, що при підписанні людина отримує 200 тисяч, 300 тисяч – після проходження воєнної підготовки та 500 тисяч гривень – після завершення терміну дії контракту, а також нульовий відсоток на кредитне житло в рамках єОселі.

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"Окрім того, це можливість здобуття освіти у вищих навчальних закладах у межах держзамовлення. Тобто людина відслужила рік, може здобути вищу освіту і будувати собі життя. Рік її не можуть після цього мобілізувати. Вона може виїжджати за кордон, на навчання, на відпочинок, з будь-якою іншою метою. Це все передбачено цією постановою", – зауважив він.

Є цілий спектр пільг, які людина отримає як учасник бойових дій. Адже за контрактом передбачено шість місяців виконання бойових завдань. Також варто говорити про бойові посади, на які можна піти за контрактом, який супроводжується цими фінансовими умовами.

Мотивація для української молоді

Дмитро Лазуткін повідомив, що виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років, ще до набрання чинності відповідної постанови уряду.

Умовами отримання винагороди для цієї категорії військовослужбовців є їхня безпосередньо участь у військових діях впродовж шести місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

Нагорода також буде виплачуватися у разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях у випадку поранення або перебування у полоні. Порядок дій, всі критерії, які є ключовими для отримання цієї винагороди, будуть оголошені згодом.

Це також про справедливість. Бо ті люди, які добровольцями пішли раніше у відповідні вікові категорії, також матимуть право на виплати. Тут не буде моменту конфлікту між тими людьми, які підуть зараз, і тими, хто давно вже воює,

– підкреслив речник.

Загалом молодь до 25 років не мобілізують. Вони можуть не служити. Для того, щоб мотивувати їх, запроваджені такі контракти. Це стимул для того, щоб провести цей контракт як експериментальний проєкт для того, щоб поповнити військо вмотивованими людьми, які будуть заохочені фінансами та пільгами.