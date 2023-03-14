Передавав інформацію Росії: бійця однієї з військових частин ЗСУ підозрюють у держзраді

Військовому однієї з частин правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді. Він міг передавати ворогу інформацію про розташування військових та стратегічних об’єктів на території Миколаївщини.

У лютому – березні 2023 року боєць допомагав росіянам у проведенні підривної діяльності проти України.

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Допомагав готувати ракетні удари

Він з власної ініціативи перейшов на бік ворога та передавав окупантам відомості про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території Миколаївської та Вінницької області. В СБУ уточнили, що це був контрактник однієї з військових частин, дислокованих на території регіону.

За допомогою інформації росіяни готували прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Також зрадник думав про перехід за лінію фронту і здачу в полон.

Зрадником виявився контрактник ЗСУ / Фото прокуратури

Як військовий передавав дані

Щоб встановити зв’язок з агресором, він "звернувся" до своєї сестри, яка проживає в Росії. Вона перебуває у близьких стосунках з посадовцем окупаційних угруповань – заступником командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону Володимиром Снєговським.

З окупантом жінка познайомилась після захоплення одного із селищ на Херсонщині, де проживала на початку вторгнення. Саме передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом.

Зрадника затримали

Правоохоронці затримали військового. Згодом йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування ведуть слідчі УСБ України в Миколаївській області, за оперативного супроводу оперативних підрозділів контррозвідки.



Військового затримали / Фото прокуратури