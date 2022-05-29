Контрактники окупантів чекають на кінець травня, аби швидше втекти з України: перехоплення СБУ

У кінці травня закінчується визначений Росією 90-денний термін на проведення "спецоперації". Це означає, що російські солдати можуть "законно" покинути службу.

Російські контрактники чекають на кінець травня, аби втекти з України

Що ж, контрактники окупантів не можуть вже дочекатися кінця травня, щоб якнайшвидше втекти з України. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює Служба безпеки України.

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Згідно з визначеним Росією терміном «спецоперації», всі, хто заїхали в Україну у лютому, мають підстави покинути службу. Втім, все йде не так, як росіянам хотілося. Багатьох з них Збройні Сили України вже "доставили" додому, а ті, що ще залишилися, чекають кінця служби. Але, найімовірніше, керівництво їх розчарує.

Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке,

– говорить рашист з другом.

Російські окупанти самі розуміють, що командування їх не відпустить, бо знайти нових охочих воювати непросто.

Згідно з перехопленнями, командування приїжджає та агітує найрізноманітнішими способами. Наприклад, "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Також залякують, що характеристику в особистій справі зіпсують. Втім, як каже окупант, це ще ні одного не зупинило.

Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Слухайте нове перехоплення СБУ: аудіо

В Росії скасували вікові обмеження для призовників

25 травня Рада країни-агресорки ухвалила новий закон, який усуває вікові обмеження для служби в армії за контрактом. Відтепер до російської армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років. Раніше на службу за контрактом брали росіян віком від 18 до 40 років та іноземців, яким ще не виповнилось 30 років.

Що це, якщо не ще одна ознака того, що Росія стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну?! Це означає, що перемога України вже не за горами!

Прислали повістку сліпому від народження чоловіку на візку

В країні-агресорці вирішили, що на війні згодяться всі, й навіть люди з інвалідністю та ДЦП. Так, повістка від військкомату прийшла 28-річному Сергію Сітдікову з Татарстану, який з народження сліпий та на інвалідному візку.

Росіяна вкрай здивувала повістка, але ще більшою несподіванкою стало те, що у військкоматі його вважають ухилянтом, оскільки нібито надсилали повістки й раніше. Цікаво, що папка з його особистою справою, в якій був медичний висновок, у військкоматі зникла. "Ухилянт" каже, що йому обіцяли у всьому розібратися та видати військовий квиток.

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