Для нових контрактників запровадять обов'язкове випробування: Рада підтримала закон

Верховна Рада 21 березня підтримала обов'язкове випробування для бійців, які вперше почали службу за контрактом. Воно триватиме 6 місяців.

Мовиться про законопроєкт №8169, який у другому читанні підтримали 262 нардепи. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Випробування для контрактників

Ініціатива передбачає зміни для вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та служби. Зокрема, встановлять випробування протягом 6 місяців для нових контрактників.

Ще раз зауважимо, це стосується лише тих військових, які вперше прийняті на службу за контрактом. Железняк роз'яснив, військовослужбовці, які успішно пройдуть випробування, продовжать проходження військової служби у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Нагадаємо, в першому читанні парламент підтримав законопроєкт ще 1 грудня 2022 року.

Чи можна розірвати контракт достроково

Поки триває воєнний стан, звільнення з контракту через закінчення термінів неможливе. Військовослужбовець не може розірвати його до оголошення демобілізації за наказом президента України.

Тобто дія контракту продовжується понад встановлені строки. Однак є інші умови для розірвання. Наприклад, якщо захисник досяг граничного віку перебування на службі або коли є висновок комісії про непридатність. Крім того, є низка сімейних обставин, які дозволяють розірвати контракт.