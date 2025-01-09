Підірвали престиж Путіна: генерал армії у відставці назвав дві особливості Курської операції

Курська операція підірвала престиж Владіміра Путіна. Усі його спроби відтиснути українські війська зазнали невдачі, попри залучення значних сил і техніки.

Генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив дві важливі особливості Курської операції.

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Успішна операції ЗСУ

Перша полягає в тому, що ЗСУ зайшли на Курщину тоді, коли ворог цього не очікував. Військові знищили великі контингенти військ і взяли в полон тисячі осіб.

Найголовніше, вони підірвали престиж Путіна, зокрема в перспективі недопущення наших військ на територію Росії,

– сказав Микола Маломуж.

Друга особливість полягає в тому, що після того, як Путін оговтався, він задіяв різні резерви, щоб відтиснути українські війська, але йому це не вдалося.

Невдалі спроби диктатора

Путін кинув на Курщину до 65 тисяч російських військових і до 10 тисяч північнокорейців. Намагався організувати наступальні операції й кілька разів визначав терміни для відтиснення українських військ.

Карта: Курський напрямок.

"Жоден із цих варіантів не вдався. Ба більше, 5 січня ми розпочали несподівану тактичну операцію з наступу в регіоні Суджі та ще в двох інших регіонах. За п'ять днів ми знищили до 800 осіб противника – це більше батальйону. Також було ліквідовано значну кількість північнокорейських військових, які намагалися атакувати в різних секторах", – додав Маломуж.

Зупинити ворога на інших напрямках

Маломуж наголосив, що саме тому стратегічний удар з боку України, якого Путін не очікував, зірвав його план. Росія не змогла звільнити російські території.

Ми провели не лише контрудари й знищили резерви, а й підірвали перспективи самого Путіна. Він визнав це перед усім світом, і це наочно показало західним партнерам, що Путін не такий сильний, як здавалося раніше,

– сказав Маломуж.

Він пояснив, що ЗСУ, використовуючи мобільний формат війни, завдають ударів у тих точках, де ворог цього не очікує, і завдяки цьому досягають значних переваг.

Я вважаю, що такі методи можна застосовувати й в інших секторах. Це буде саме та перевага, яка дозволить наносити контрудари з флангів, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, щоб дезорієнтувати ворога, знищити його великі резерви,

– додав Маломуж.

Він переконаний, що така тактика здатна зупинити наступ ворога на інших напрямках й дозволити ЗСУ перейти у власний наступ.