Луганщина чи Запоріжжя: полковник ЗСУ назвав оптимальний напрям контрнаступу

Західні партнери обіцяють, що до кінця березня Україна отримає важкі танки. Так, ЗСУ можуть одразу піти у контрнаступ.

Оптимальний варіант – вихід на Азовське узбережжя. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

До теми Можливо, ми їх уже освоїли, – військовий експерт припустив, коли Україна отримає літаки F-16

Які варанти для ЗСУ

Якби вже зараз у нас була техніка, яку нам обіцяють у березні, можна було б виходити з-під Вугледару на плечах російських військ, які відступають, прямувати у Волноваху, а далі рухатися на Тельманове, а потім – на Новоазовськ чи одразу на Маріуполь, залежно від завдань

Вихід на Азовське побережжя – у цьому інтрига перед російським командуванням. Як це зробити? Є десяток варіантів, які на 100% гарантують успіх українських військ.

Ми будемо заходити в Крим. Хоч з-під Херсона чи Нової Каховки на Армянськ, з-під Оріхового через Токмак на Мелітополь і з Гуляйполя через Чернігівку на Бердянськ, з-під Вугледара на Волноваху та Маріуполь. І навіть вихід зі Сватового на Луганськ може бути продовжений на Сорокине й Таганрог,

– пояснив військовий експерт.

Так, можливий вихід у будь-яку точку Азовського побережжя. Основне завдання – перерізати сухопутний коридор. "Інтригу ми залишимо на розсуд нашого Главкому", – підсумував Світан.

Де росіяни намагатимуться атакувати