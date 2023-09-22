Успішне знищення ворожої артилерії: які принципи ефективної контрбатарейної боротьби

Українські армійці успішно знищують артилерію окупантів. Та це вдається завдяки кільком факторам.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що ЗСУ активно пересаджують росіян із самохідних артилерійських установок на причіпні.

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В окупантів не так багато самохідної артилерії на зберіганні. А причіпну артилерійську установку легше подавити та знищити.

Вона відкрито розташована й менш маневрова, ніж самохідна. Більше часу треба перебувати на вогневій позиції,

– наголосив Жданов.

Також на ефективне знищення ворожої зброї впливає і збільшення кількості безпілотників. Українські аероударні підрозділи, які формують та забезпечують дронами, роблять свою роботу разом з артилерією ЗСУ. БпЛА корегують її наведення. А це підвищує ефективність роботи гармат. Або ж українські захисники застосовують безпілотники як дрони-камікадзе.

"Вони на рівні з артилерією знищують артилерійські системи", – сказав військовий експерт.

Як ЗСУ успішно знищують російську артилерію: дивіться відео

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