Окупанти втікають з правого берега Дніпра на лівий на крадених моторних човнах

Вздовж всієї берегової лінії у Херсоні чути моторні човни. Скоріше за все, це окупанти втікають з міста.

Також у деяких місцях в Херсоні з'явився український зв'язок. Першим про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

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Ввечері 10 листопада у районі Антонівського мосту пролунали гучні вибухи. Риженко припустив, що його могли підірвати, проте цю інформацію необхідно перевірити. Також по всій береговій лінії Херсона чути звуки моторних човнів.

По всій береговій лінії Херсону чуються моторні човни, принаймні від консервного до фрегата фіксували. Місцями є Український зв'язок,

– написав він.

Інші місцеві пабліки згодом почали писати, що російські загарбники втікають з міста на моторних човнах. З'явилося відео, на якому чути звуки моторних плавальних засобів.

Гучні вибухи в районі Антонівського мосту: дивіться відео

Шум моторних човнів у Херсоні: дивіться відео

Вибухи пролунали в Новій Каховці

На цьому фоні з'явилась інформація, що вибухи лунали в Новій Каховці та в районі Каховської ГЕС. Що там трапилось – наразі невідомо. Херсонські пабліки пишуть, що ЗСУ вдарили по російській переправі в районах Нової Каховки та Берислава, а вороги кидають техніку та спливають на шлюпках. Рух дамбою начебто зупинено.

Закликаємо жителів Херсонської області перебувати в укриттях.

Зауважимо, що з минулу добу ЗСУ повністю звільнили 12 населених пунктів Херсонської області. Цю інформацію офіційно підтвердили у Генштабі.

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