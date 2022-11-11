Щаслива добірка звільнених селищ на Херсонщині: показуємо на карті
Українські військові впевнено просуваються у Херсонській області. Перелік звільнених від окупантів населених пунктів лише розширюється.
Так, ЗСУ 11 листопада зайшли не тільки до Херсона. Синьо-жовті прапори замайоріли у селах та селищах регіону, передає 24 канал.
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Добірка звільнених населених пунктів
Оприлюднили відео, що ЗСУ звільнили села Лиманець і Новотягинка. Їх радісно зустрічали місцеві жителі.
Лиманець на карті:
Під оплески українських захисників зустрічали жителі Музиківки, що в Херсонському районі.
Музиківка на карті:
Підрозділи 515 батальйону Бригади Богуна звільнили населений пункт Новорайськ. Він розташований у Бериславському районі.
Новорайськ на карті:
Новорайськ звільнили / Фото з телеграму бригади Богуна
На Бериславщині синьо-жовті прапори також замайоріли і в Зміївці. Стяг підняли бійці 60 бригади, 96 окремого батальйона.
Зміївка на карті:
Далі наші воїни звільнили Миролюбівку та Комишани. Їх також зустріли місцеві. З натовпу лунало: "Хлопці, тримайтеся".
Село Чарівне також повернулось під контроль ЗСУ. Відео звідти оприлюднив військовий Роман Костенко. Він написав, що "вдома", оскільки це його рідне село.
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Додому повернулись села Вірівка та Нововасилівка.
Жителі Вірівки / Фото з телеграму
Вірівка на карті:
Крім того, вже з'явились кадри і з Інгульця, куди теж зайшли ЗСУ.
Зауважимо, що українські захисники 11 листопада вже в Херсоні. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що сили оборони перебувають на підступах, а спецпризначенці – у місті.
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