Щаслива добірка звільнених селищ на Херсонщині: показуємо на карті

Українські військові впевнено просуваються у Херсонській області. Перелік звільнених від окупантів населених пунктів лише розширюється.

Так, ЗСУ 11 листопада зайшли не тільки до Херсона. Синьо-жовті прапори замайоріли у селах та селищах регіону, передає 24 канал.

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Добірка звільнених населених пунктів

Оприлюднили відео, що ЗСУ звільнили села Лиманець і Новотягинка. Їх радісно зустрічали місцеві жителі.

Лиманець на карті:

Під оплески українських захисників зустрічали жителі Музиківки, що в Херсонському районі.

Музиківка на карті:

Підрозділи 515 батальйону Бригади Богуна звільнили населений пункт Новорайськ. Він розташований у Бериславському районі.

Новорайськ на карті:



Новорайськ звільнили / Фото з телеграму бригади Богуна

На Бериславщині синьо-жовті прапори також замайоріли і в Зміївці. Стяг підняли бійці 60 бригади, 96 окремого батальйона.

Зміївка на карті:

Далі наші воїни звільнили Миролюбівку та Комишани. Їх також зустріли місцеві. З натовпу лунало: "Хлопці, тримайтеся".

Село Чарівне також повернулось під контроль ЗСУ. Відео звідти оприлюднив військовий Роман Костенко. Він написав, що "вдома", оскільки це його рідне село.

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Додому повернулись села Вірівка та Нововасилівка.



Жителі Вірівки / Фото з телеграму

Вірівка на карті:

Крім того, вже з'явились кадри і з Інгульця, куди теж зайшли ЗСУ.

Зауважимо, що українські захисники 11 листопада вже в Херсоні. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що сили оборони перебувають на підступах, а спецпризначенці – у місті.

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