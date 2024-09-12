Зеленський прокоментував наступ росіян у Курській області

Уже понад місяць ЗСУ утримують позиції в Курській області. Утім, нещодавно російські війська розпочали контрнаступальні дії.

На дії росіян відреагував Володимир Зеленський під час пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою. Він запевнив, що все йде за українським планом.

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Як Зеленський прокоментував контрнаступ росіян на Курщині

Росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, все йде за нашим українським планом,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна вже давно спостерігає за скупченням військ на території Білорусі.

"Щодо Білорусі. Скупчення бачили. Бачили давно. Контролюємо цей процес", – зазначив український лідер.

Водночас Науседа заявив, що Білорусь продовжує відправляти нелегальних мігрантів до кордону з ЄС, щоб дестабілізувати ситуацію у Європі.

Нагадаємо, що про контрнаступ росіян у Курській області учора, 11 вересня, повідомили аналітики DeepState. Вони розповіли, що росіяни розпочали активні штурмові дії, також було переправлено бронетехніку через Сейм.